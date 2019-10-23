Devlet Tiyatroları Leyla ile Mecnun'u sahneye taşıdı. Eserin Ankara prömiyeri, Küçük Tiyatro'da yapıldı. Fuzuli'nin yüzyıllar önce yazdığı eser, İskender Pala tarafından tiyatroya uyarlandı.

İlk kez sahnelenen oyunun yönetmenliğini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt yaptı. Leyla ile Mecnun'u ise genç oyuncular, Damla Ece Hacat ve Muzaffer Saygı canlandırdı.

Kostüm, ışık, dans ve müziklerle dönemin izleri başarıyla sahneye taşındı. Eserin yazarı Prof. Dr. İskender Pala, Leyla ile Mecnun'un önemine dikkat çekti.

"Leyla ile Mecnun bizim kimliğimiz, kültürümüz, medeniyetimiz. Nesiller boyunca bizi hiç durmadan harmanlayan bir hikaye."

Türkiye genelinde de sahnelenecek

İzleyiciler arasında, Türk sinemasının sevilen ismi Hülya Koçyiğit de vardı. Koçyiğit, sevginin, aşkın ne kadar değerli olduğunu bir kere daha hatırladıklarını söyledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, seyircinin çok bildiği bir aşk hikayesi olduğu için ilginin de çok yüksek olacağını düşündüğünü anlattı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, eserin final şarkısını seslendirerek oyuna renk kattı.

Leyla ile Mecnun, Türkiye genelinde de sahnelenecek ve festivallere gidecek.

Haber: Aynur Bayram

Kameraman: Hakan Güzel

Kurgu: Ali Doğan