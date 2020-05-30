Güvercinada Kalesi, Kuşadası'nın sembolü. Evliya Çelebi, ünlü Seyahatnamesinde Güvercinada'dan, "Kuşların uğramadan geçmediği tılsımlı adacık" olarak bahsediyor.

13. yüzyılda Cenevizliler tarafından adada yaptırılan kalenin içine, Osmanlı döneminde bir iç kale ve sur da eklendi.

Her yıl yerli yabancı yüz binlerce turisti ağırlayan Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı. Böylece Güvercinada Kalesi'nin insanlık tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı değer, uluslararası boyutta tescillenmiş oldu.

"Aydın'da hangi köşeye bakarsanız bakın, orada bir tarih, kültür, medeniyet fışkırdığını söyledik" diyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Güvercinada'nın UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmış olmasının bunun en güzel göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Listede Türkiye'den 83 kültür varlığı var

Gelişmenin, Kuşadası'nın marka değerinin artmasına ve tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Kuşadası TÜRSAB Şube Başkanı Eda Yurtcan, "Eminiz ki uluslararası basında ve uluslararası konumda ilçemizi çok daha değerli kılacak, bulunduğu yeri daha da sağlamlaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Güvercinada Kalesi'nin de eklenmesiyle Türkiye'den listede bulunan kültür varlığı sayısı da 83'e ulaştı.