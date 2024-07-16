KPSS Uluslararası İlişkiler etkinliği TRT Bil Bakalım’da

2024 KPSS sınavına hazırlanan kullanıcılar için TRT Bil Bakalım'da harika bir fırsat! TRT Bil Bakalım’da yayınlanan “KPSS Uluslararası İlişkiler” etkinliği öğrencilerin sınava günler kala kendilerini test ederken eğlenmelerine imkan sunuyor.

"KPSS Uluslararası İlişkiler" etkinliği, uluslararası ilişkilerin temel konuları, uluslararası hukuk ve uluslararası güncel durumlar gibi geniş bir yelpazede toplam 50 soru içeriyor. Bu etkinlik, adayların uluslararası ilişkiler alanındaki bilgi birikimlerini sınamaları ve sınav öncesi hazırlıklarını pekiştirmeleri için mükemmel bir imkan sunuyor.

Kullanıcılar soruları çözerken reklam veya dikkat dağıtıcı unsurlarla karşılaşmıyor. TRT Bil Bakalım KPSS sınavına hazırlık sürecinde olan herkesi, bilgi seviyelerini test ederken eğlenceli bir deneyim yaşamaya davet ediyor.

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.

Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

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İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanı sıra, ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Ailesi ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.