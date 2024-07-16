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Dünya
AA 16.07.2024 10:58

Moğolistan'da Göktürk dönemine ait eserler TİKA'nın desteğiyle restore edildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle, Moğolistan'da Göktürk dönemine ait eserler Türk ve Moğolistanlı uzmanlar tarafından restore edildi.

Moğolistan'da Göktürk dönemine ait eserler TİKA'nın desteğiyle restore edildi
[Fotograf: AA]

TİKA, Moğolistan'ın Arhangay, Övörhangay ve Töv vilayetlerinde Göktürk dönemine ait tahrip olmuş ve risk altındaki eserlerin fotogrametrik dokümantasyonları, restitüsyonları, restorasyonları ve bakımlarına destek verdi.

Moğolistan'da Göktürk dönemine ait eserler TİKA'nın desteğiyle restore edildi

Tahribata açık eserlerin restorasyonu yapıldı

Mezar veya mezar kompleksinin parçası olan taş babaların önemli bir bölümü müzelere nakledilmemiş ve doğada her türlü tahribata açık olarak bulunuyor.

TİKA yüksek risk altında olduğu değerlendirilen 10 insan figürlü taşın restorasyonu için çalışma başlattı.

Restorasyon çalışmaları TİKA'nın Moğolistan Kültürel Miras Merkezi'ne daha önce temin ettiği mobil laboratuvar ile yapıldı.

Moğolistan'da Göktürk dönemine ait eserler TİKA'nın desteğiyle restore edildi

4 bin kilometre yol katedildi

Restorasyon çalışmasının sorumlusu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Türkiye Ofisi Müdürü Prof. Dr. Şaban Doğan ve Moğolistan Kültürel Miras Merkezi'nin uzmanları, proje süresince yaklaşık 4 bin kilometre yol katetti. Projede, Ongi Nehri kompleksi anıtları, Öngöt kompleksi anıtları, Altan Sandal Dağı kompleksi anıtları, Honiçiyn Gol, Godron Tolgoy gibi Göktürk dönemine ait insan figürlü taşlardaki hasarları incelendi.

Bu süreçte, eserlerin fotogrametrik dokümantasyonları, restitüsyonları, restorasyonları ve bakımları yapıldı.

Moğolistan'da Göktürk dönemine ait eserler TİKA'nın desteğiyle restore edildi

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Moğolistan Tarihi Eser TİKA
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