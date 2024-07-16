Az Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.07.2024 11:10

İtalya'daki Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü.

İtalya'daki Etna Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor

Sicilya Adası'ndaki 3 bin 300 metre civarında yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketlilik sürüyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonundan yapılan açıklamaya göre, yanardağın son dönemdeki aktif krateri "Voragine" dün akşamdan itibaren yeniden kül ve lav püskürtmeye başladı.

INGV, Voragine kraterinin püskürttüğü lavlar sebebiyle yanardağ eteklerinde lav akışı gözlendiğini, püskürttüğü küllerin de yaklaşık 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

Basında yer alan haberlerde de yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri Viagrande ve Acicastello'ya kül yağdığı kaydedildi.

Ayrıca Voragine kraterindeki volkanik hareketlilik nedeniyle Etna Yanardağı'nın 2500 metre ve üzerindeki noktalarına yapılan gezi faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

INGV, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Etna'da son günlerde sıkça kül ve lav püskürten Voragine kraterinin yüksekliğinin biriken lavlar nedeniyle 3 bin 369 metreye ulaştığını ve yanardağın en yüksek noktası haline geldiğini duyurmuştu.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz ayı başından beri sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor. Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Fransa'da, sol ittifakın aynı başbakan adayı üzerinde anlaşamaması Macron'un elini güçlendiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:30
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
11:27
YKS tercih süreci için 'ebeveyn kılavuzu' hazırlandı
11:16
17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
11:09
Fransa'da, sol ittifakın aynı başbakan adayı üzerinde anlaşamaması Macron'un elini güçlendiriyor
10:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
10:54
Emine Erdoğan: Birliğimiz, dirliğimiz baki olsun
82 yaşındaki Alzheimer hastasını evinden spora olan sevgisi çıkarıyor
82 yaşındaki Alzheimer hastasını evinden spora olan sevgisi çıkarıyor
FOTO FOKUS
Gazze Hiroşima'dan beter halde
Gazze Hiroşima'dan beter halde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ