İstanbul’da, Türk kültürünü yansıtan filmlerle dolu geçen 4 günün sonunda ödül heyecanı vardı. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan Kültür Bakanları ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iki kızı ve Türk dünyasından kültür alanında tanınmış isimler katıldı.

Törende konuşan Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin ikincisini gelecek yıl Bursa’da düzenleneceğini söyledi.

Ersoy, “Bizi en çok sevindiren Türk dünyası ülkelerin bu festivalin sahiplenmiş olması. 2023 yılında Azerbaycan, 2024'te Kazakistan, 2025'te de Özbekistan ev sahipliği yapmak istiyor. 2026 da ise Kırgızistan ev sahipliği yapıyor" dedi.

Sobacı: Ödülü personelimiz adına almaktan büyük gurur duyuyorum

TRT, ''Türk Dünyasına Katkı Ödülü''ne layık görüldü. Ödül, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’ya takdim edildi.

Ödülü, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Azamat Zhamankulov'u ve Özbekistan‘lı oyuncu Sitora Farmono verdi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Böylesi güzel bir gecede bu kıymetli ödülü TRT bünyesinde çalışan tüm personelimiz adına almaktan büyük gurur, büyük mutluluk duyuyorum. Festivalimizin mottosu merhamet yüklü kanatlar. Aslında bu mottonun Türk dünyasını tam anlamı ile temsil ettiğini, tanımladığını düşünüyorum. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu kanatlar'ın dünya çapında daha güçlü bir şekilde çıkmasını sağlamak adına TRT elinden geleni yapacak ''

'Kurmaca En İyi Senaryo Ödülü' Türkiye’den 'Mavzer' filminin oldu

Törende Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan bazı kültür sanat kuruluşlarına da katkı ödülü verildi.

Vefa Ödülüne ise Cengiz Aytmatov layık görüldü. Ödülü Aytmatov’un kızı Shirin Aytmatova ve oğlu Eldar Aytmatov aldı.

13 ülkeden 42 film ile 100’ün üzerinde sanatçının katıldığı festivalde, belgesel film kategorisinde 9, kurmaca film yarışması kategorisinde de 8 film yarıştı.

Festival kapsamında 25 filmin de gösterimi yapıldı. TRT’nin ortak yapımcısı olduğu 'Mavzer' filmi 'Kurmaca En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

“Türk dünyasına yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz”

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu Karınca filmi de festival kapsamında bir kez daha izleyiciyle buluştu. Her alanda olduğu gibi sanata verdiği katkılarla da öncü olan TRT, festivalin önemli ortağıydı.

“Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Türk dünyasına yönelik çalışmalara tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz” diyen TRT Genel Müdürü Sobacı, “Bu kanatların tüm dünya çapında çırpması için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Bu akşam hem festival filmlerimizin hem sezon dizilerimizin yapımcıları yönetmenleri senaristi oyuncuları buradalar. Dolayısıyla burada nasıl güçlü destek verdiysek bundan sonraki süreçte türk dünyasına yönelik çalışmalarda güçlü bir desteği her zaman sektör adına film sektörü adına vermeye çalışacağız” diye konuştu.

TRT filmleri ve dizilerinden oyuncu, senarist ve yapımcılarımızla Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ndeyiz. Böylesine anlamlı bir gecede "Türk Dünyasına Katkı Ödülü"nü almak bizler için büyük gurur. Türk dünyasının ortak ve gür sesi olmak için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/C3Bjp3i5bi — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) November 12, 2021

Törene, TRT'nin birbirinden başarılı dizilerinin oyuncu, yönetmen ve yapımcıları da katıldı.

Ödül töreni TRT AVAZ'dan canlı olarak yayınlandı.