Ünlü Türk düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri’nde Hayati İnanç söyleşisi gerçekleştirildi.

Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kurum Müdürleri, daire müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Hayati İnanç şiirlerle sorunlara ışık tuttu

Üslubu, hayata dair verdiği örneklerle ilgiyle dinlenen Hayati İnanç, divan edebiyatı şiirleri ile de günümüz sorunlarına ışık tutarak yol gösterici ipuçları verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Programda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, "Manevi aşka susayan gönül insanlarımızın daha büyük yerler hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir coşku var. Türkiye böyle ise umutsuzluğa yer yok. Halkımızın yüreği, halkımızın manevi iklimi çok daha yüceleri hak ediyor. Onun için yarınlarımız inşallah çok daha güzel olacak" dedi.