KKTC’de Rafadan Tayfa rüzgarı

Kıbrıs Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin başkenti Lefkoşa çok özel bir etkinliğe sahne oldu.

Çocukların sevgilisi ve TRT Çocuk’un en çok izlenen programlarından olan Rafadan Tayfa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turnesinde Lefkoşa’da sahne aldı.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile Vakıflar İdaresi’nin desteği ile dört konserlik turnenin son gününde Rafadan Tayfa başkente şölen yaşattı.

Konser alanını hınca hınç dolduran Kıbrıslı Türkler Rafadan Tayfa’nın şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Yapımcı İsmail Fidan, “Sağ olsun TİKA ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliği ile kardeş ülke, dost vatan Kıbrıs’a gelmek bizi çok mutlu etti. Zaten uzun süredir hayranlarımızın bir isteği vardı.” dedi.

Yeni projeler geliyor

Çocuklar kadar anne babaların da büyük ilgi gösterdiği konseri 5 binin üzerinde seyirci izledi.

Fidan, etkinliklerde insanların, hayranlarının alanlara sığmadığını görmenin kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, “Ülkemize döner dönmez artık yeni projeler hazırlayarak Kıbrıslılara daha Kıbrıslıca daha onlardan bir şeyler yaparak karşılarına geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber