Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik...

İki kahramanın hayat hikayesini anlatan TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin İstanbul'daki galası yapıldı.

Atlas Sineması'ndaki galada konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, iki kahramanın yollarının vatan sevgisi ile kesiştiğini belirterek, şunları söyledi:

“Şehitlerimizin yolları vatanını milletini seven tüm vatandaşlarımızın kalbiyle gönlüyle kesişti. Çünkü onların hikayesi aslında bir cesaret ve feraset hikayesiydi. Biz de aslında TRT olarak bu cesaret hikayesinin, bu feraset hikayesinin sadece Maçka’da sınırlı kalmasını istemedik. Şehitlerimizi aslında dünyanın kalp hafızasına mühürlemeyi arzu ettik. O nedenle bu film projesini gerçekleştirdik. Bu yolculuğun başlangıcını da aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yani milletin evinde Sayın Cumhurbaşkanımızla, aziz şehitlerimizin aileleriyle, gençlerle, sanatçılarla bu yolculuğun başlangıcını gerçekleştirdik.”

Sobacı: 'İyi ki varsın' dediklerimiz gözünü kırpmadan şehit oldular

TRT Genel Müdürü Sobacı, filmin Türkiye dışında 8 ülkede daha vizyona girdiğini hatırlattı, “Bu film aracılığıyla aslında şehitlerimizin kalplerinin ummanlığını, yiğitliklerini, cesaretlerini dünyada birçok ülkeye dolaştırmak istedik yaymak istedik” dedi.

Sobacı, dünyanın her yerinde "iyi ki varsın Eren" nidalarının yükselmesini hedeflediklerini belirtti, “Aslında bizim ‘İyi ki varsın’ dediklerimiz bu vatanın istiklali için istikbali için cennetle müjdelenmiş şehitlik makamına gözünü kırpmadan koşan kişilerdir. Koşan Erenlerdir, koşan Ferhatlardır" diye konuştu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, şehadetinin 5. yılında anılan Fethi Sekin'i de unutmadı, “Fethi Sekin şehidimizin şehadetinin 5. yıldönümü. Dolayısıyla Eren Bülbül, Ferhat Gedik, Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” dedi.

[Fotoğraf: AA ]

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı filmi, oyuncular, yapım ekibi, şehit yakınları ve gazilerle birlikte izledi.

15 yaşındaki Eren Bülbül ile Trabzon'da teröre karşı mücadele eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşadıkları, izleyiciye hüzünlü anlar yaşattı.

