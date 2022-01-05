Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerinin yanı sıra kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve manastırları, yer altı şehirleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle Kapadokya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kapadokya'ya gelen turistler, bölgedeki müze ve ören yerlerini tek tek geziyor. COVID-19 tedbirleri kapsamında 2020 yılında 992 bin 620 ziyaretçinin geldiği Kapadokya’ya geçen yıl 2 milyon 285 bin 895 kişi ziyaret etti.

En çok ziyaretçiyi Zelve Ören Yeri çekti

Bölgeye en yoğun ziyaret 428 bin 883 ziyaretçi ile ağustos ayında gerçekleşirken, yıl boyunca en çok ilgi gören mekanlardan Zelve Ören Yeri'ni 645 bin 695, Göreme Açık Hava Müzesi'ni 560 bin 379, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 321 bin 163 turist gezdi.

2019'da ziyaretçi sayısı 3 milyon 834 bine ulaşmıştı

Bölgedeki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, 2016 yılında 1 milyon 493 bin 493, 2017'de 2 milyon 206 bin 372, 2018'de 2 milyon 949 bin 542, 2019'da 3 milyon 834 bin 134, 2020 yılında ise 992 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

"Çoğunlukla Ukrayna, Rusya ve Endonezya'dan misafirleri ağırladık"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, salgın sürecindeki kısıtlamalardan dolayı 2020 yılında durağan döneme giren turizmin geçen yıl yeniden canlanmaya başladığını, Kapadokya'nın da turistlerin tercih ettiği önemli noktalardan olduğunu söyledi.

Onur, bölgenin yerli ve yabancı konuklar açısından cezbedici turizm zenginliğine sahip olduğunu anlattı:

"Kapadokya, enerjisi çok yüksek bir bölge. İnsanlar kendilerini Kapadokya'ya attı. 2021 yılında çoğunlukla Ukrayna, Rusya ve Endonezya'dan misafirleri ağırladık. Bu yıl mart ayından sonra çok daha umutluyuz. Kapadokya, üç farklı şekilde gezilebiliyor. Yer altına iniyorsunuz başka bir tarih, yer yüzeyine çıkıyorsunuz vadileri, yürüyüş rotaları, doğal güzellikleri görebiliyorsunuz, balon turuna katılarak bu zenginlikleri gökyüzünden izleyebiliyorsunuz. Dünyanın başka bir yerinde bu üçlünün olduğu bölge yok. Sıcak hava balon turu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen aktivitelerle ilgi çekmeye devam ediyor."