Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:41Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Grammy Ödül Töreni ertelendi
[Fotoğraf: AP ]
Grammy Ödül Töreni, Omicron endişeleri nedeniyle süresiz olarak ertelendi.
The Recording Academy ve CBS, Grammy Ödül Töreni'nin COVID-19'un Omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.
Açıklamada, "Müziğin en büyük gecesini yakında açıklanacak olan gelecekteki bir tarihte kutlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadesi yer aldı.
Grammy ödül töreni 31 Ocak'ta yapılacaktı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Omicron
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