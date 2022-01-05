The Recording Academy ve CBS, Grammy Ödül Töreni'nin COVID-19'un Omicron varyantının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Müziğin en büyük gecesini yakında açıklanacak olan gelecekteki bir tarihte kutlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadesi yer aldı.

Grammy ödül töreni 31 Ocak'ta yapılacaktı.