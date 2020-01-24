Sıra gecesi geleneğinin büyük ustası Kazancı Bedih ve Gazelhanlar, türkülerle anılacak. Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde anma etkinlikleri düzenlenecek.

Vefatının 16'ıncı yılında Kazancı Bedih ile özdeşleşmiş eserler sevenleriyle buluşacak. TRT 2 ekranları o özel etkinliklerden birine ev sahipliği yapacak.

Ünlü gazelhanın anısına, divan şiirine sayısız eser kazandıran Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazelleri okunacak.

Hafızalara kazınan özel eserler, TRT Türk Halk Müziği Korosu başta olmak üzere Urfa ve Şanlıurfa belediyeleri, Türk Halk Müziği Koroları tarafından seslendirecek.

TRT 2'de canlı yayınlanacak özel program, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: TRT Haber