Dolmabahçe Sarayı'nın Süfera Salonu'nda bulunan Osmanlıca gazete parçalarının, Sultan V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Süfera Salonu'ndaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarında dikkat çeken bir diğer bulgu ise duvardaki boya katmanlarının altında tespit edilen erkek portresi.

Yağlı boya ile çizildiği anlaşılan eskiz şeklindeki portrenin, saray kalemkarlarının tarihe bıraktığı bir hatıra olabileceği düşünülüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Osmanlı'nın ilk uçakları hakkında bilgi

Süfera Salonu, Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet gibi farklı dönemlere tanıklık etti. Salonda bulunan gazete parçalarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı 'Osmanlı' ve 'Prens Celaleddin' hakkında bilgi veriliyor.

'Prens Celaleddin' uçağının, 11 Şubat 1917 tarihinde Beyrut'tan Şam'a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği yazıyor.

Duvarın altında insan resimleri bulundu

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saray İdaresi Başkanlığı Restorasyon Daire Başkanı Cem Eriş, "Duvardaki özgün olmayan boya katmanlarını kaldırırken altından insan sureti çıktı. Anlaşılıyor ki tavan ile ilgili boya çalışmamaları bezeme çalışmaları yapılırken bir kalemkarımız duvarları resim paleti gibi kullanırken muhtelif renklerini, fırçalarını denemişler. Bir kalemkar da insan sureti resmetmiş. Bu bizim için ilginç bir bilgi bir hatıra. Bu katmanın altında başka katmanlar da var. En erken 1850'ler veya 19. yüzyıl sonu diyebiliriz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Tiyatro reklamı

Cem Eriş, Fransızca kupürlerde bir tiyatro oyununun reklamı olduğunu söyledi.

"Ayrıca, 1910 ile 1917 yıllarına ait kullanılan elektrik malzemelerinin karton kutusu var. Restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Bulabildiğimiz özgün katmanları koruyoruz. Tavan ve duvar da aynı şekilde. Dolayısıyla bu uzun bir süreç. Buradaki boyaları çok kontrollü bir şekilde kimyasal yöntemlerle konservasyondan geçiriyoruz. Onun için çok zaman alıyor."

Kaynak: DHA