RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TRT'nin sevilen dizisi "Kalk Gidelim"in yapımcısı Eyüp Üstün'e teşekkür mektubu gönderdi. Şahin, mektubunda, "Aile ve çocuk dostu yapımları destekleme kararı alırken 'Kalk Gidelim' benzeri dizileri hayal etmiştik" ifadelerine yer verdi.

Şahin, milli ve manevi değerleri korumak adına ortaya koyulan konuların ve karakterlerin kendilerine "işte budur" dedirtmeyi başardığını belirtti.

Her Cumartesi saat 20.00'de ekranlarda olan "Kalk Gidelim" dizisi İstanbul'da iflas ettikten sonra ailesiyle birlikte köye dönen bir iş adamının yaşadıklarını mizah ile ele alıyor.

Kaynak: TRT Haber