Hacivat ile Karagöz'ün meşhur atışmaları, yüzyıllar boyu Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi oldu. Karagöz ve Hacivat'ın unutulmaması için doğduğu topraklar olan Bursa'da önemli bir adım atıldı. Uludağ Üniversitesi'nde Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Karagöz ve Kukla Oyunlarının dünya mirası haline getirmek için kurulan merkezde hem yeni hayaliler yetişecek hem de Karagöz kültürü gelecek kuşaklara aktarılmış olacak.

Merkezde Karagöz Sanatı ve Kukla Oyunları ile ilgili akademik çalışmalar da yürütülecek.

"Yeni hayalilerle Karagöz'ü anlatmayı planlıyoruz"

Karagöz ve Kukla Oyunları Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Öztahtalı, merkezle ilgili şöyle konuştu:

"Özellikle Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünde de ders olarak okutuyoruz Karagöz'ü doğal olarak sahne sanatları konusunda uzmanlaşan arkadaşlarımızın aynı zamanda birer hayali olmalarını hedefliyoruz. Böylece hem Türkiye'ye hem dünyaya yeni hayalilerle Karagöz'ü anlatmayı planlıyoruz."

500 kitaplık Karagöz Kütüphanesi hedefleniyor

Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Uluslararası 'Karagöz Bibliyografyası' çalışması yapıldı.

Dünya çapında makale, bildiri ve kitaplar belirlendi. Böylece en az 500 kitaplık bir Karagöz Kütüphanesi kurulması hedefleniyor.