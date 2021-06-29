560 yıllık tarihiyle dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Kapalıçarşı'nın çatı kısmındaki restorasyon süreci 2016 yılında başladı.

İstanbul'daki Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı, 1 temmuz itibarıyla yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

"Gözümüz gibi bakmamız gereken bir yer"

Kapalıçarşı'nın çatısındaki turistik geziler, belirli kurallar çerçevesinde yapılacak. Çatıya çıkan turistler eşsiz manzaranın tadını çıkaracak.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Burası 560 yıllık bir yer. Kültür, turizm, sanat ve ekonominin olduğu bir yaşam merkezi. Bunların hepsinin olduğu bir yaşam merkezi dünyada ilk ve tek dolayısıyla burası gözümüz gibi bakmamız gereken bir yer" diye konuştu.

Restorasyonun 2022 yılında bitmesi bekleniyor

Kapalıçarşı'da restorasyon kapsamında ciddi bir çalışma yapıldı. 2012 yılında James Bond filminin Skyfall serisi çekimleri sırasında, çatısına 3 motosikletle çıkılmış, çok sayıda kiremit de kırılmıştı.

Yenileme çalışmasında o kiremitler elden geçirildi. Restorasyonda 800 bin kiremit kullanıldı.

40 bin metrekare olan çatı bölümünde güçlendirme ve izolasyon çalışmaları yürütüldü. Çatıdaki su depoları, uydu antenleri, klima üniteleri yeniden düzenlendi.

Tarihi Kapalıçarşı'daki restorasyonunun tamamının 2022 yılında sona ermesi bekleniyor.