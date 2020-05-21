TRT 1’in üç sezondur beğeni ile izlenen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında isim değiştiren “Kalk Gidelim Eve” dizisinden seyircisine bayram hediyesi geliyor. Dizi Ramazan Bayramı arifesinde, cuma ve cumartesi günleri üst üste iki yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Muğla’da kalmaya devam eden oyunculardan Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç ve Can Kıran uzun bir aradan sonra ilk kez bayram kahvaltısı çekimleri için sosyal mesafe kuralı olmak başta olmak üzere tüm sağlık tedbirlerine uyarak bir araya geldi.

"Çok keyifli bir iş ortaya koyduk"

Dizinin başrol kadın oyuncularından Ayça Varlıer, “Derler ya, tek kişilik dev kadro diye; biz de kendimizi izole ettiğimiz bugünlerde küçük bir ekiple sosyal mesafe kurallarına uyarak büyük ve her zaman olduğu gibi çok keyifli bir iş ortaya koyduk. Çalışmayı çok özlediğim için, ruhuma ve bedenime çok iyi geldi. Muğla’nın olağanüstü doğasında hem yaşıyor hem çalışıyor olmak ayrıca büyük bir şans benim için. Bunun keyfini de sürüyorum” dedi.

İşini ve ekibi çok özlediğini söyleyen oyuncu Mehtap Bayri ise şunları söyledi:

“Ekibimiz, yönetmenimiz ve yapımcımızın desteği ile güzel bir deneyim yaşadık. İşimizi ve ekibimizi çok özledim. Umarım yakın zamanda buluşur ve çekimlerimize başlarız."

Kalk Gidelim Eve, 22 Mayıs Cuma 22.00, 23 Mayıs Cumartesi 20.30’da yeni bölümleriyle TRT 1’de.