100 euroluk biletle 1 milyon euroluk tablo kazandı
İtalyan bir kadın, 100 euroya aldığı biletle katıldığı çekilişte, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1 milyon euro değerindeki yağlı boya tablosunun kazananı oldu.
İspanyol ressam Pablo Picasso'nun organizatörlerin 1 milyon euro değer biçtiği Nature Morte (Still Life) tablosu için Fransa'nın başkenti Paris'te Christie's müzayede evinde elektronik çekiliş düzenlendi.
Tabloyu kazanan biletin sahibi İtalyan Claudia Borgogno oldu.
Çekiliş için her biri 100 eurodan 100'den fazla ülkede 51 bin 140 bilet satılmıştı. Bilet satışından elde edilen kazancın Madagaskar ve Kamerun'daki köylere su götürülmesi için harcanacağı belirtildi.
Organizatörler, İtalya'da aralık ayında başka biri tarafından satın alınan şanslı biletin, görünüşe göre Borgogno'ya hediye edildiğini açıkladı.
Tablonun, milyarder koleksiyoncu David Nahmad tarafından çekiliş için verildiği, Nahmad'a 900 bin euro ödeme yapılacağı ifade edildi.