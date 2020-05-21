Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki etkinliğe araçlarıyla katılanlar, alanın girişinde kuyruk oluşturdu.

Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Ücretsiz etkinlikte, Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur'un rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlendi.

Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın yeniden kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlik farklı ilçelerde devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sosyal medya hesaplarından vatandaşlara müjdelediği etkinliğin farklı ilçelerde devam edeceği aktarıldı.

Gösterime girecek filmlerin, vatandaşların isteği üzerine belirleneceği ve belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.

Nostaljik etkinlik Elazığ'da da yapıldı

Elazığ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan sinemalardan bir süredir uzak kalan vatandaşlar için için nostaljik bir etkinlik düzenledi.

Kent merkezindeki Abdullahpaşa Mahallesi'nde kurulan platformda, 7. Koğuştaki Mucize filmi izletildi. Belediye ekiplerince, gösterim öncesinde izleyicilere badem, patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

[Fotoğraf: DHA]

3 gün sürecek

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu etkinliği 3 gün boyunca sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu etkinliğimiz ilimizde ciddi kabul gördü. İnşallah 3 gün boyunca bu etkinliğimiz devam edecek. Bayramdan sonra da nasip olursa bu etkinliğimizi inşallah ilimizde devam ettireceğiz" dedi.

[Fotoğraf: DHA]