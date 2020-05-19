Göç ve göçmenler. Kültürel etkileri, medeniyete katkıları, adaptasyonları. Tüm bu süreçlerin beyaz perdeye yansıyan hikayeleri. Dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye’nin ev sahipliğinde başlıyor.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali Gaziantep'te yapılacaktı. Koronavirüs salgını sebebiyle dijital platforma taşındı. 50’den fazla film gösterilecek. Alanında uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla paneller yer alacak. İnternet üzerinden ,herkesin ziyaretine açık dijital sergiler ve konserler düzenlenecek.

Festivalin yarışma kısmında, en iyi uzun metraj Film 15 bin avro, en iyi kısa metraj film ile ilham verici senaryo 5 bin avro ile ödüllendirilecek.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali, farklı etkinliklerle, göç olgusuna ayna tutmayı hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da katkı sağlıyor.

