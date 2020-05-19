Bugün 19 Mayıs 2020.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadelenin ilk adımı olarak Samsun’a ayak basışının 101. yıldönümü.

Atatürk’ün aynı zamanda gençliğe bayram olarak hediye ettiği bu anlamlı günde dünyanın 4 kıtasından cümbüş ustası genç müzisyenler çok özel bir performans gerçekleştirdi.

Adını Atatürk’ün koyduğu cümbüşe gönül veren Türkiye, Brezilya, İtalya ve Avustralya’dan müzisyenler Tanburi Cemil Bey’in “Çeçen Kızı” isimli bestesini cümbüş ile çalarak, hem Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı, hem de tüm dünyaya ‘Sağlıkla Kal’ mesajı verdi.

İsim babası Atatürk

20. yüzyıl başlarında Türkiye sınırları içerisinde doğan bu enstrümanın fikir babası Zeynel Abidin Bey.

Üsküp göçmeni olan Zeynel Abidin Bey, cümbüşü tasarlarken klasik uttan etkilendi.

Cumhuriyet ile hemen hemen aynı yaşta olan cümbüşü Zeynel Abidin Bey ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk’e tanıttı.

Enstrümanın ismini soran Atatürk, henüz ismi olmadığını öğrendiğinde ise enstrümanın adının cümbüş olmasını istedi.

Müziğin birleştiriciliğine inanıyoruz

Bu özel enstrüman, özel bir performansın da öznesi oldu. Canlı bağlantıyla evlerinden bir araya gelen dünyanın farklı noktalarından müzisyenler 19 Mayıs için ortak bir eser çaldı.

Cümbüş ustası Peppe Frana İtalya’dan, Ian Nain Brezilya’dan ve Paddy Montgomery ise Avustralya’dan Tanburi Cemil Bey’in “Çeçen Kızı” isimli bestesini çalarken, onlara Türk cümbüş ustası Salih Korkut Peker eşlik etti.

Perküsyon ustaları Şakir Ozan Uygan ve İlker Yel de performanslarıyla bu çalışmaya ayrı bir renk kattı.

Yıllardır çaldıkları cümbüşün, kendine has tınısına özel bir sevgi beslediklerini söyleyen Avustralyalı, İtalyan ve Brezilyalı müzisyenler; gençliğe armağan edilen bir bayramda müziğin birleştiriciliğine bir kez daha şahit olduklarını anlattı.

Bir Türk enstrümanı olan cümbüşün kelime anlamı olan canlılık ve coşkuyu gösterebilme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirten müzisyenler, gençlerin bayramını da kutladı.

Türkiye ile sınırlı kalmak istemedik

Projenin fikir sahipliğini Abidin Alihan Cümbüş üstlenirken, organizasyon Salih Korkut Peker'e ait.

Cümbüşün dünya üzerinde geniş bir aile topluluğu olduğunu söyleyen Salih Korkut Peker, cümbüşün birçok ülkede ilgi ve sevgiyle çalındığını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle müzisyenler olarak evde kaldıklarını ve birlikte çalışma yapmak için böyle bir performans gerçekleştirdiklerini söyleyen Peker, ortaya çıkan çalışmayı da 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde dünyayla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Projenin sadece Türkiye ile sınırlı kalmamasını istediklerini bu nedenle dünyanın farklı noktalarından cümbüş çalan insanlarla iletişim kurduklarını belirten Salih Korkut Peker, güzel bir tesadüf olarak tanıştıkları İtalyan, Brezilyalı ve Avustralyalı müzisyenlerin projeye sevinerek dahil olduklarını söyledi.

