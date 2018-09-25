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Kahire'de 2 bin yıllık tarihi kalıntı bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki bir tarlada, milattan öncesine ait ev kalıntısı bulundu.

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Kahirede 2 bin yıllık tarihi kalıntı bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki bir tarlada 2 bin yıllık büyük bir ev kalıntısı ve o döneme ait eserler bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, keşfedilen evin M.Ö. 323-31 yılları arasındaki döneme ait olduğunun belirlendiği ve evin bulunduğu bölgenin tamamının Mısırlı arkeologlar tarafından kazıldığını söyledi.

Evin bitişiğinde Roma dönemine ait bir hamam ve dini ritüellerin gerçekleştirildiği sanılan kireç taşından yapılmış duvarlarında resimler olan bir odanın bulunduğunu belirten Veziri, evin kırmızı tuğladan yapıldığını ve büyük kireç taşları ile de desteklenmiş olduğunu açıkladı.

Evin içinde temizlik işlemi için kullanıldığı sanılan kireç taşından lavabo, ekmek fırını ve tabak türü bazı eşyaların da bulunduğu belirtildi.

Tarihi evin bir tarlada bulunması dikkat çekti. 

Bilinen 7 bin yıllık eski bir medeniyete sahip olan Mısır'ın farklı ve umulmadık bölgelerinde tarihi eserlere rastlanıyor.

Ülkede özellikle de insanların bina yapmak için açtıkları temellerde bazen çok sayıda tarihi eser bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Roma dönemi, Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi, mısır, kahire
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