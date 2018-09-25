Yozgat'ta bulunan 8 odalı yer altı şehri turizme kazandırılacak

Yozgat Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler Köyü'ndeki 8 odalı yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Özler Köyü'ndeki yer altı şehrinde incelemelerde bulunan Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, 2013 yılında tespit edilen 217 metre uzunluğa sahip 8 odalı yer altı şehrinin, milattan sonra 300'lü yıllarda erken Hristiyanlık döneminde yapıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Sinanoğlu, barınma ve ibadet amaçlı kullanıldığı tespit edilen yer altı şehrinin, mevcut güzelliklerinin korunup, gelecek kuşaklara aktarılması gereken önemli bir yer olduğunu belirtti.

Yer altı şehrinin oda ve koridorlarının temizlenmesi için çalışma başlatıldığını anlatan Sinanoğlu, daha sonra aydınlatma sistemi ve çevre düzenlemesi yapılacağını söyledi.

Davut Sinanoğlu, "Kapadokya-Hattuşaş yol güzergahında bulunan Özler Yeraltı Şehri'nin açılması, kentin destinasyonuna önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: AA