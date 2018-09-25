Konya'da ticaretin kalbi: Tarihi Bedesten Çarşısı

Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı yaklaşık 2 bin yıldır ticari faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Çarşının şimdiki hali ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1538 yılında müftü ve kadıasker Mevlana Kadri Çelebi tarafından klasik tarza uygun dokuz üniteli bir bedesten olarak inşa ettirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi de, tarihi Bedesten Çarşısı'nda restorasyon gerçekleştirdi.

2 bin 600'den fazla dükkana ev sahipliği yapıyor

Asırlardır 40 sokaktaki 2 bin 600'den fazla dükkan ile Konya esnafının rızık kapısı olan, tarihi Kapu ve Aziziye camilerine ev sahipliği yapan çarşı, geniş ürün yelpazesi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Mevlana Dergahı'nın yanı başındaki çarşıda, yüzyıllardır ahilik geleneği yaşatılıyor.

Dededen kalma mesleklerini sürdüren zanaatkarlar, antika meraklıları, el işi sanat hayranları, düğün hazırlığı yapan çiftler ve aileler için giyim kuşam, aksesuar, ev eşyaları çeşitliğiyle cazibe merkezi olma özelliğini koruyan Bedesten'i ziyaret edenler, alışverişin yanı sıra közde demlenen çay ve tarihi lokantalarda geleneksel lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Konya ticaretinin merkezi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, Bedesten Çarşısı'nın Konya ticaretinin merkezi olduğunu söyledi.

Konya'nın çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğunu belirten Arabacı, "Konya, şahsiyetini Selçuklularla bulmuş bir şehir. Selçuklular döneminde eğitim, ticaret, kültür ve sanat alanlarında devasa atılım yapmış bir şehir" dedi.

Bedesten'in Osmanlı ve Selçuklu'dan önceki dönemlerden beri önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çeken Arabacı, şöyle devam etti:

"Osmanlı devri kapan usulüne göre düzenlenen çarşıda bölüm bölüm, iş alanına uygun bir düzenleme gözetilmiştir. Bakırcılar, tenekeciler, sahaflar gibi aynı branştan dükkanlar yan yanadır. Bu, hem müşteri hem satıcı açısından güzel bir ortam oluşturur. Aynı alanda çalışan satıcılar birbiriyle dayanışır, alıcılar da birinde bulamadığını diğerinde bulur."

"Geçmişten beri çarşıdaki esnaf ile aile gibiyiz"

Bedesten'de mefruşat dükkanı olan Vahap Altunel de, 60 yıldır ticaret yaptıklarını, tarihi çarşıdan kazanç sağlayan 3. kuşak olduğunu anlattı.

Dede mesleğini severek sürdürdüğünü ifade eden Altunel, şunları kaydetti:

"20 yıldır buradayım çocukluğum bu sokaklarda geçti. Dedem ve babam emekli olduktan sonra artık dükkana ben bakıyorum. Sabah 07.00'de gelir, iş yerimizi açarız, akşam ezanıyla kapatırız. Geçmişte el sanatları ve ustalık işi eserler daha çok bulunurdu. Son dönemde bunun yerini ürün çeşitliliği aldı. Burada gayrimüslimler ve Türkler birlikte esnaflık yapardı. Şimdi onlar olmasa da çarşıda eski esnaflar bulunuyor. Torunlar benim gibi dede mesleğini sürdürüyor. Geçmişten beri çarşıdaki esnaf ile aile gibiyiz. İyi günde, kötü günde birbirimize destek oluruz. Bahçemizde yetişen meyveyi sebzeyi buradaki esnaf komşularımıza getiririz. Ramazanda, özel günlerde dükkanımızda davet veririz. Komşuluk ilişkilerini hala yaşatmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA