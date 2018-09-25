Güney Afrika Türkiye'nin turizmdeki tecrübesinden yararlanmak istiyor

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz" dedi.

Malefane, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na makamında yaptığı ziyarette, Antalya'nın turizmde önde gelen sektör temsilcileriyle buluştuklarını söyledi.

Kentteki otellerin tam kapasite dolu olduğunu anlatan Malefane, "Ben kendim için bile yer bulmakta zorlandım, tüm oteller doluydu. Antalya turizmin en önde gelen şehirlerinden birisi olduğu için bu alanda ortak çalışmalarımız olacak" dedi.

Turizmi geliştirmeye yönelik bir etkinlik düzenleyerek, Türk iş adamlarını ülkelerine davet edeceklerini dile getiren Pule Isaac Malefane, "Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Hükümetimiz turizme öncelik veriyor. Hem işsizliğe çare olması hem ekonominin hem de iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli bir alan" diye konuştu.

"Turizmde iş birliği yapabiliriz"

Vali Karaloğlu da, Antalya'nın dünyada en çok bilinen turizm destinasyonlarından birisi olduğunu belirtti.

Bu yıl 14 milyona yakın yabancının kenti ziyaret etmesini beklediklerini anlatan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Güney Afrika ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin turizm alanında da geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Mevcut turizm ve ticaret ilişkisi, ilki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. İlişkilerimizi geliştirmeliyiz. Türkiye'nin, Antalya'nın ciddi turizm potansiyeli var. Turizm konusunda Antalya kendisini çok iyi geliştirdi. Yetişmiş insan kalitesi ve tesis bakımından da önemli bir turizm sektörümüz var, işbirliği yapabiliriz."

Kaynak: AA