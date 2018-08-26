İzmir'deki huzurevinin sakinleri "Yurttan Sesler Korosu" ile mutlu oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Türkiye’nin ilk sosyal yaşam kampüsündeki huzurevi, birbirinden renkli etkinlik ve projelerle sakinlerine "ikinci baharı" yaşatıyor.

Huzurevi, sadece bir barınma ve dinlenme mekanı olarak değil, yaşlıların zamanlarını verimli şekilde geçirmeleri ve sosyalleşmeleri için de çeşitli imkanlar sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalanları son günlerde en çok mutlu edense, kurdukları "Yurttan Sesler Korosu" oldu.

İlk konser arkadaşlara

Huzurevi sakinlerinden gelen talep üzerine İzmir Halk Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrası görevlendirilen sanatçılar, kısa sürede gönüllülerden oluşan bir koro oluşturdu.

Proje sorumlusu Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı mezunu ve bağlama sanatçısı Hasan Or ve solist Yılmaz Demirtaş’la birlikte, birbirinden başarılı saz sanatçıları da çalışmalara katıldı.

Yoğun provalardan sonra verdikleri ilk konserin dinleyicileri ise huzurevinin diğer sakinleri oldu. Yurdun her yöresinden türküleri birlikte ve solo seslendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nin sakinleri, türkü söylemenin ve dinlemenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA