Ayder Yaylası kentsel dönüşümle doğal güzelliğine yeniden kavuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen Ayder Yaylası için çalışmalar başladı.

Ayder Yaylası'nda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde 5 Bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi, yaz sezonu sonunda başlayacak. Altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüme kavuşturulacağı projenin ayrıntıları açıklandı.

Projenin hedefleri

Proje sayesinde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların inşa edileceği yaylayla ilgili "imar kirliliği" tartışmaları sona erecek.

Ayder Yaylası'nın 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "turizm merkezi" ilan edilmesinden sonra, bölgedeki kaçak ve beton yapıların önüne geçilemedi. Yayla, proje sayesinde doğal güzelliğine yeniden kavuşacak.

Yaylaya araç girişi de sınırlandırılacak. Bölgeye giden yerli ve yabancı turistler, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bırakabilecek. Giriş-çıkış noktaları da belirlenen yaylaya gidenler trambüslerle yayla merkezine ulaşacak.

Otel, pansiyon alanları, seyir terası ve kamp bölgeleri belirlenen projede, Ayder'den diğer yaylalara geçmek isteyenler için çift yönlü yeni bir yol yapılacak.

Projeye yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de destek veriyor.

Ayder Yaylası

Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusundaki Ayder Yaylası, bin 350 metre rakıma sahip.

Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan yaylanın çevresini çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler sarıyor.

Ayder Yaylası aynı zamanda, Kaçkar Dağları'na kuzey yönünden yapılan tırmanışların başlangıç noktası.

Rize'nin en popüler turizm merkezi konumundaki yayla, zengin flora ve faunasının yanı sıra kaplıcasıyla da bölgenin en çok tercih edilen tatil rotalarından.

Kaynak: DHA