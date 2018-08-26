Eşsiz mimarileriyle Türkiye'nin inanç turizmi rotaları

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye, tarihi ve kültürüyle tam bir inanç turizmi cenneti. İslam dini başta olmak üzere çeşitli inançlara ait onlarca kutsal mekan her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Tarihi dokusuyla İstanbul başı çekiyor

Bu alanda listenin başında İstanbul geliyor. Eyüp Sultan, Topkapı Sarayı, Ayasofya ve daha nice eşsiz mimarideki camiler, her yıl sadece Müslümanların değil diğer inançlara sahip binlerce turistin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Mevlana'nın şehri Konya

Türkiye'nin zenginliği burayla sınırlı değil.

Mevlana'dan Hacı Bayram-ı Veli'ye, Yunus Emre'den Hacı Bektaş-ı Veli'ye sayısız İslam büyüğü Anadolu topraklarında yatıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Konya'daki Mevlana Müzesi, 2017 yılında 2 buçuk milyon yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Hoşgörü kenti Mardin

Sadece İslam büyüklerinin değil, başka dinlerin temsilcileri de bu topraklarda.

Tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan Mardin, Türkiye'de inanç turizminin en önemli adreslerinden. Taş evleri, medreseleri ve manastırlarıyla Mardin'de hem ezan hem de çan seslerini bir arada duymak mümkün.

Rotasını Mardin'e çevirenler, Kasımiye Medresesi'ni, Sakal-ı Şerif’in bulunduğu Ulu Cami'yi ya da Süryanilerin kutsal kabul ettiği Turabdin Dağı'ndaki Mor Gabriel Manastırı ile Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret ederek tarihe yolculuk yapabiliyor.

2017 yılında Mardin'i 600 bin turist ziyaret etti.

Bu yıl ise şehirdeki otellerde doluluk oranı, daha şimdiden yüzde 90'lara ulaştı. Tur operatörleri, kente giden misafirler için tarihi ve kültürel turlar düzenliyor.

Çeşitli projeler, restorasyon çalışmaları inanç turizmini canlandırıyor

Türkiye, inanç turizminin geliştirilmesi için yeni projeler de hayata geçirdi. Uzun yıllar ihmal edilen İslam eserleri restore edilirken çevre düzenlemeleri de yapılıyor.

Sadece İslam eserleri değil, diğer dinlerin kutsal mekanları da restorasyon sürecine alındı.

Kaynak: TRT Haber