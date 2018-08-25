Kaleiçi Festivali'nin onur konuğu Rusya olacak

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kaleiçi Old Town Festivali 11-14 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Daha önce Küba ve İtalya'nın onur konuğu olduğu festival, üçüncü yılında Rusya'yı onur konuğu olarak ağırlayacak.

Dünya kültür mirasının bir parçası olan Kaleiçi'nin değerlerini paylaşmayı, birlikte yaşam kültürünü inşa etmeyi amaçlayan festivale bu yıl, İtalya'nın mücevheri olarak anılan tarihin ve sanatın kenti Gradara, Filistin'in Bethlehem, Bulgaristan'ın mimari ve tarihle anılan kenti Gabrovo ve Smolyan, Kosova'da bir Türk yerleşimi olan Mamuşa ve Mitroviça, Litvanya'nın Silute, Macaristan'ın 1367 yılında bir üniversite kurulmuş kenti Pecs ve Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferini düzenlediği Zigetvar, Çin'den Dingxi, İrlanda'dan armalarındaki ay yıldızla dikkat çeken Drogheda, KKTC'den Girne, onur konuğu Rusya'dan ise Rostov ve Kazan şehirleri katılacak.

Festivalde resmi heyetlerin yanı sıra Rusya'dan Petersburg Devlet Orkestrası ile Litvanya, KKTC ve Çin'den çeşitli dans, gösteri ve müzik grupları da yer alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi konusunda Dışişleri Bakanlığı ve Antalya Valiliği başta olmak üzere bütün kurumlarla işbirliği yaptıklarını belirterek, "Biz de bu imecede olanca gücümüzle yer alıyoruz. Henüz emekleyen festivalimiz, gelecek yıllarda, turizmi; deniz, kum ve güneş dışında yorumlayan ama dünya çapında seyahat eden bir kitleyi Antalya'ya çekecektir." dedi.

Kaynak: AA