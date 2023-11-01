Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 01.11.2023 22:37

İtalya'da Michelangelo'nun gizli odası ziyarete açılacak

Rönesans dönemi İtalyan sanatçılarından Michelangelo Buonarroti'nin Floransa kentindeki gizli odası ziyarete açılacak.

İtalya'da Michelangelo'nun gizli odası ziyarete açılacak

İtalyan basınındaki haberlere göre, döneminin önde gelen ressam, heykeltıraş ve mimarı olan Michelangelo'nun Floransa'daki Medici Şapelleri'nde 48 yıl önce keşfedilen ve "gizli sığınağı" olarak tanımlanan odası, halka açılmaya hazırlanıyor.

Duvarlarında Michelangelo'ya atfedilen bazı karakalem çizimlerin olduğu belirtilen oda, 15 Kasım 2023-30 Mart 2024 arasında önceden rezervasyon yapanların ziyaretine açılacak. Odaya aynı anda sadece 4 kişi girebilecek.

Odaya alınacak ziyaretçi sayısı haftalık 100'le sınırlı olacak ve odada kalış süresi 15 dakikadan uzun olmayacak.

1475-1564 yıllarında yaşayan Michelangelo'nun, dönemin Papası 7. Klement'in öfkesinden kaçmak için bu odayı kendisine yaptığı ve bir süre burada kaldığı ileri sürülmüştü.

Gizli oda, 1975'te yapılan restorasyon sırasındaki temizlik çalışmalarında keşfedilmiş ve dönem dönem ziyaretçi kabulüne açılmıştı.

Michelangelo'nun gizli odası, 1975 öncesinde ise Medici Şapelleri’nin altında depo olarak kullanılmıştı.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Antalya Kültür Yolu Festivali'nde kültür sanat şöleni yaşanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
ABD'de otomotiv işçilerinin grevinin maliyeti 10 milyar doları aştı
00:56
İngiltere Başbakanı, Mısır Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki durumu görüştü
00:48
Yunanistan'da polisin eylem yasağına uymayan 39 kişi gözaltına alındı
00:44
Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek
00:40
Bursa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı
00:36
BM: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırıları "savaş suçu" olabilir
İsrail saldırılarından kaçan Gazzeli aileler, BM'ye bağlı çadır kampta yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırılarından kaçan Gazzeli aileler, BM'ye bağlı çadır kampta yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
İsrail polisi, Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Yahudilere saldırdı
İsrail polisi, Filistin bayrağı asan Siyonizm karşıtı Yahudilere saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ