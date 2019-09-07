İstanbul'da 3. Floralfest Beyoğlu Festivali başladı. Festivalde, 67 firmanın etnik konseptte hazırladığı yüzlerce çiçek tasarımı bulunuyor.

Floralfest kurucusu ve organizatörü Beyza Şığva, çiçeğin hayatın her köşesinde olduğunu vurgulamak istediklerini söyledi.

"Artık çiçekçilik çok farklı bir noktada. Daha tasarım bazlı ve atölyede çalışılıyor ve çok yetenekli tasarımcılarımız var."

Floralfest'te çiçeklerin yanı sıra mobilya, aksesuar gibi farklı alanlardan katılımcılar da yer alıyor. Festivalde bitkilerle ve farklı baharatlarla tatlandırılan lezzetler ise büyük ilgi gördü.

Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen çiçek festivali, pazar akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: TRT Haber