İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğuyor

İstanbul’un kalbinde yer alan ve 150 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 2012 yılından itibaren kapsamlı bir restorasyon ve yenilenme sürecine girdi.

İlk olarak klasik müze binasında başlatılan deprem güçlendirme çalışmaları, modern müzecilik anlayışıyla birleştirilerek sergileme teknikleri de baştan sona yenilendi.

“2020 ve 2021 yıllarında klasik müze binasında yeni sergilerimizi açtık, ziyaretçilerden çok olumlu dönüşler aldık” diyor İstanbul Arkeoloji Müzeleri Uzmanı Doç. Dr. Emre Öncü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Müzede tematik deneyim dönemi

Yenileme süreci yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı kalmadı.

Müzedeki objeler, ait oldukları dönemin hikayeleriyle ilişkilendirilerek tematik bir düzende sunulmaya başlandı.

“Her bir salonu bir temaya göre kurguladık. Ziyaretçiler, büyük boy grafik panolarla bu temaları okurken, aynı zamanda o döneme ait eserlerle bağlantı kurarak bambaşka bir deneyim yaşıyor” diyen Öncü, bu anlatım dilinin özellikle genç kuşak tarafından ilgiyle karşılandığını vurguluyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Eski Şark ve Çinili Köşk’te sona doğru

Müze kompleksine bağlı Eski Şark Eserleri Müzesi ile Çinili Köşk Müzesi’nde ise renovasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

“Yıl sonuna kadar bu bölümlerin de tamamlanarak yeniden ziyarete açılmasını planlıyoruz,” ifadelerini kullanan Öncü, hem yeni sergi teknolojilerinin hem de zengin koleksiyonun daha etkili biçimde sunulmasının hedeflendiğini belirtiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kazılarla büyüyen bir koleksiyon

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde bugün yaklaşık 1 milyon eser bulunuyor.

“Her yıl yürütülen arkeolojik kazılarla bu sayı giderek artıyor. İstanbul’da yılda yaklaşık 400’e yakın kazı yapılıyor ve bunlardan çıkan eserler koleksiyonumuza ekleniyor,” diyen Öncü, özellikle Yenikapı kazılarının bu alandaki en çarpıcı örneklerden biri olduğunu ifade ediyor.

“Yenikapı, kent hafızası için adeta bir mihenk taşı oldu. Bulunan 37 Bizans batığı ve Theodosius Limanı’na ait çok sayıda buluntu, hem bilimsel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıyor” diyen Öncü, bu eserlerin sergilenmesi için müzenin ek sergi alanlarında düzenlemeler yapıldığını ve ayrıca Haydarpaşa’da planlanan yeni bir müze projesinin de gündemde olduğunu belirtiyor.