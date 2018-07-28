İslamofobi filminin çekimleri Almanya'da tamamlandı

İslam dinine karşı son dönemlerde dünyada oluşturulmaya çalışılan ön yargıları bertaraf etmek amacıyla yola çıkılan "İslamo-Phobia" (İslamofobi) isimli filmin çekimleri tamamlandı.

Almanya Gladbeck'de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Türkiye Camii'nde son sahneleri çekilen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ömer Sarıkaya üstlendi.

38 ülkeden tanınmış isimler rol alıyor

Filmde uluslararası alanda tanınmış oyuncular rol alıyor.

Camideki çekimlerin ardından değerlendirmede bulunan yönetmen Ömer Sarıkaya, Braveheart ve Gladyatör filmlerinde rol alan Mike Mitchell başta olmak üzere filmde 38 ülkeden tanınmış isimlerin rol aldığını, oyuncuların adeta İslam'a hizmet etmek için hiçbir maddi çıkar gözetmediklerini belirtti.

"İslam adına oluşturulan ön yargılara bu filmle bir son vermek istiyoruz"

Dünyada İslam üzerine yapılan algı operasyonlarına son vermenin en güzel yolunun beyaz perdeden geçtiğini söyleyen Sarıkaya, dev bir kadroyla bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

"Böyle bir filmin eksikliği vardı. Dinimizi ve ülkemizi dünyada en iyi ifade etme yolunun sinema olduğunu düşünüyoruz. Sinema çok iyi bir silah ve Amerika bunu çok iyi kullanıyor. İslamofobi konusu sadece bizi ya da diğer Müslümanları değil, bu dinin mensubu olmayan diğer milletleri de olumsuz anlamda etkiliyor. İslam adına oluşturulan ön yargılara bu filmle bir son vermek istiyoruz."

Filmin gelirinin tamamı insani yardım için bağışlanacak

Ömer Sarıkaya, filmin gelirinin tamamının, tanınmış yardım kuruluşları aracılığıyla insani yardım amaçlı kullanılmak üzere bağışlanacağını söyledi.

Kaynak: AA