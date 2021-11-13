İlim Yayma Ödülleri'nde geri sayım başladı. Aralık ayında açıklanacak ödüller için akademik dünyadan toplam 1111 başvuru gerçekleşti.

Başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri üç kategoride verilecek.

Çalışmalar, 4 aylık sürede 6 farklı kurul tarafından 8 aşamada değerlendirildi.

'Sosyal Bilimler' ile 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri' kategorilerinin her biri için 200 bin, 'Büyük Ödül' kategorisi için 600 bin olmak üzere 1 milyon liralık para ödülü verilecek.

Ödüller, bu yıl düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

