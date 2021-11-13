Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlim Yayma Ödülleri’nde geri sayım başladı
Bu yıl ikincisi düzenlenecek İlim Yayma Ödülleri'nde geri sayım başladı. 3 kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri'nde toplam ödül 1 milyon lira olacak. Ödüller gelecek ay açıklanacak.
İlim Yayma Ödülleri'nde geri sayım başladı. Aralık ayında açıklanacak ödüller için akademik dünyadan toplam 1111 başvuru gerçekleşti.
Başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı İlim Yayma Vakfı Akademi Ödülleri üç kategoride verilecek.
Çalışmalar, 4 aylık sürede 6 farklı kurul tarafından 8 aşamada değerlendirildi.
'Sosyal Bilimler' ile 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri' kategorilerinin her biri için 200 bin, 'Büyük Ödül' kategorisi için 600 bin olmak üzere 1 milyon liralık para ödülü verilecek.
Ödüller, bu yıl düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
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