İKAF 2026'da İlber Ortaylı unutulmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında, Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikler yoğun katılımla tamamlandı.

Kamu, özel sektör ve akademi dünyasını bir araya getiren fuar, gençlerin kariyer planlamasına ışık tutarken önemli isimleri de öğrencilerle buluşturdu.

Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)” temasıyla düzenlenen İpek Yolu Kariyer Fuarı’nın (İKAF) 2026 etkinliiği kapsamında iş insanı, yapımcı ve yönetmen Hasan Yıldız, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek “gelecek, kariyer ve başarı” temalı bir konferans gerçekleştirdi. Gençlere hitap eden Yıldız, konuşmasında azim, disiplin ve büyük düşünmenin önemine vurgu yaparak, “Kendinize inanın, hedeflerinizi büyük tutun ve asla vazgeçmeyin” mesajını verdi.

Konferans sırasında, kısa süre önce vefat eden Türk tarihçiliğinin duayen isimlerinden İlber Ortaylı için özel bir anma gerçekleştirildi. Hasan Yıldız tarafından hazırlanan kısa slayt sunumu eşliğinde, İlber Ortaylı’nın Türk tarihine ve akademi dünyasına katkıları hatırlatıldı. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar büyük bir saygı ve hürmetle Ortaylı’yı andı.

Hasan Yıldız konuşmasında, “Kıymetli hocamız İlber Ortaylı’nın ilmi mirası ve fikirleri, gelecek nesillere ışık olmaya devam edecektir. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kariyer planlamasının yanı sıra değerler, tarih bilinci ve toplumsal sorumluluk konularında da önemli mesajlar verilerek tamamlandı.