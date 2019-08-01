Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, 2010 yılından bu yana yılda bir kez olarak Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen ayin için hazırlıklara başlandı.

"Hoşgörünün adresi" olarak tanımlanan kilisede, 8 Eylül'de düzenlenecek ayine katılmak isteyen yüzlerce kişi, kentteki otellerde rezervasyon yaptırdı.

Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kiliseyi, ayin dolayısıyla Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden gelen turistlerin ziyaret etmesi bekleniyor.

"Akdamar Adası insanlık için önemli bir değer"

Van Vali Mehmet Emin Bilmez, Akdamar Adası'nın kentin ve bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Kilisenin orijinal haliyle muhafıza edilen nadir inanç merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bilmez, "Akdamar Adası hem kentimiz hem ülkemiz hem de insanlık için önemli bir değer. Ecdat bütün inançların değerlerine önem vermiş, mekanlarını korumaya çalışmış. Akdamar Kilisesi'ni de bu anlamda koruyoruz. Buraya ilgi duyan insanların ibadet yapabilmelerine de imkan sunuyoruz" dedi.

Bilmez, geçen yıl gerçekleştirilen çalışma ile 30 kilometre uzaklıktaki su kaynağından göle döşenen borular aracılığıyla adaya su taşındığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu sene eylülün ikinci pazarı bir ayin gerçekleştirilecek. Bunun için gerekli tüm tedbirler alındı. Anadolu'da bütün inançlar, tarih boyunca kardeşçe bir arada yaşayabildi. Herkesin hoşgörü içinde kardeşçe yaşadığı bu topraklar, böyle olmaya devam edecek. İnşallah adamızın bundan sonraki çevre düzenlemesi yeniden planlanacak. Bütün doğa ve tarihseverleri Van'a, Akdamar'a bekliyoruz."

Akdamar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin 2015'te güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiş ve 3 yıl aradan sonra geçen yıl tekrar yapılmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA