Çavuştepe Kalesi, Urartu Kralı II. Sarduri tarafından milattan önce 700'lü yıllarda yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında 22 kişilik ekiple, kalede ve kuzey kısmındaki nekropol alanında kazı çalışmaları yürütülüyor.

Kazılarda, Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkarılıyor.

"Yöre halkının bu tarihi dokuya sahip çıkması gerekiyor"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kalede çok ciddi bir tarihi dokunun bulunduğunu ve bunu açığa çıkarmak için arkeologların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bilmez, kaleyi turizme kazandırmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bakanlıktan kazı çalışmalarının süresinin uzatılması için talepte bulunduk. Bakanlık da olumlu bakıyor. İnşallah bu kazılar daha hızlı bir şekilde devam edecek. Ortaya çıkan bu güzelliklerin kentimizin ekonomisine kazandırılması için turizmle bütünleşmesi gerekiyor. Bunun için sahada yapılması gereken işler var. Yöre halkının da bu tarihi dokuya sahip çıkması gerekiyor."

Dört çeşit ölü gömme şekli tespit edildi

Kazı Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, ortaya çıkarılan yeni verilerin Urartu arkeoloji tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Urartularda yönetici sınıfın gömüldüğü alanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Burada dört çeşit ölü gömme şekli tespit ettik. Birincisi, ölülerin küllerinin urne denilen küpün içerisine konulması, ikincisi sanduka dediğimiz bir gömü şekli, üçüncüsü örme oda mezar şekli ve dördüncüsü de direkt toprağa gömme şekli. Bunların dördünün ilk kez bir alan içerisinde yer alması önemli. Bu da çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içerisinde burada gömüldüğünü bize gösteriyor. Bulduğumuz yeni alan çok ilginç. Şu ana kadar hiçbir nekropol alanında karşılaşmadığımız durumla karşı karşıyayız. Mezarlardan çıkan takılar buranın bir yönetici sınıfa ait olduğunu gösteriyor."

Kaynak: AA