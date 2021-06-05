Hat sanatının unutulmaz ustalarından Hamid Aytaç...

Asıl adı "Şeyh Musa Azmi" olan Aytaç'ın yazı tutkusu, 6 yaşındayken Diyarbakır'da Sıbyan Mektebinde başladı. 15 yaşında yüksek tahsil için İstanbul'a giderek Hukuk Fakültesine kaydoldu. Bir yıl sonra babasını kaybedince okulu bıraktı ve matbaa işine girdi.

Yazı tutkusu hiç bitmeyen Aytaç, Sanayi-i Nefise Mektebi'nde eğitim gördü. Pek çok yazı ustasından ders aldı ve sonunda en büyük hat ustalarından biri oldu. Birçok talebe yetiştiren Aytaç, Osmanlı döneminin hat sanatını Cumhuriyet nesillerine aktardı.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail Kanbaz, "Şu anda hayatta olan büyük hattat, Hattat Hasan Çelebi hocamız onun yaşayan en büyük talebesidir. Bugün hat namına ne varsa Hamit Bey'e borçluyuz, yani Hamit Bey ve talebeleri hüsnü hattı bugüne taşımışlardır" dedi.

Ömrünü hat sanatına adadı

Gönül verdiği bu sanatı yaşatma gayretiyle, 60 yıl boyunca tek göz odada gece gündüz demeden yazdı. 1982'de 91 yaşındayken İstanbul'da hayata gözlerini yuman büyük hattatın, birçok camide yazıları bulunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi büyük ustanın hatırasını yaşatmak için harekete geçti. Belediye, Dağkapı Meydanında arka plandaki bir ve iki nolu burçları restore edecek ve daha sonra da burçlarda Hamid Aytaç Hat Müzesi açılacak.

Belediyenin hedefi kısa sürede müzeyi açmak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, müzeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hattat Hamid Aytaç'ın hem kendi eserlerinin hem de talebelerinin olduğu bir hat müzesi olacak ve aynı zamanda burada geleneksel sanatlar alanında tezhip, hat, minyatür, ebru ve benzeri geleneksel sanatların eğitimi verilmiş olduğu bir sanat merkezi olacak."

Belediye, kısa sürede çalışmaları tamamlayıp müzeyi açmayı hedefliyor.

Haber: Merve Şahin

Kamera: Faruk Yağız, Erkan Günay