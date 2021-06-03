Peri Bacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi kilise ve manastırları... Kapadokya yine turistlerin ilgi odağında.

Yaz sezonu için Kapadokya'da hazırlıklar tamamlandı. Salgına karşı gerekli önlemler alındı.

Sezonun yaklaşmasıyla birlikte Panama'dan gelen 13 seyahat acentesi de bölgeyi ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesi ve seyir tepelerini gezen acente sahipleri, hem Türkiye'ye hem de Kapadokya bölgesine yabancı turist getirmeyi planlıyor.

"Panamalıların Türkiye'ye büyük ilgisi var"

Bu acenta sahiplerinden biri, neden Türkiye'yi tercih ettiklerini, "Panama'nın en büyük acente sahibiyim. Panamalıların Türkiye'ye büyük ilgisi var. Bu ilginin sebebi Güney Amerika’da çok sevilen Türk dizileri. Türk Hava Yolları'nın Panama'dan Türkiye'ye direkt uçuşu olması da bizim için önemli" diye açıklıyor.

Doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği Kapadokya bölgesi yaz sezonu için ziyaretçilerini bekliyor.