2021 yılı arkeolojik kazıları, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte gelecek hafta başlayacak. Bilim heyetleri ile müze müdürlüklerinin başkanlığında sürdürülen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları, Türkiye'nin dört bir yanında COVID-19 tedbirleri kapsamında yürütülecek.

Anadolu'da geçmişin izlerinin ortaya çıkarılması için yapılan arkeolojik kazı ve araştırmaların, 2021 yılında 600'ü bulması hedefleniyor.

64 milyon TL bütçe

Türk bilim heyetleri tarafından 141, yabancı bilim heyetleri tarafından 31, müze müdürlükleri başkanlığında da 45 olmak üzere 217 arkeolojik kazı çalışması için hazırlıklar tamamlandı.

Kazı ve araştırma çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu destekleriyle, 64 milyon TL bütçe ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Koronavirüs tedbirleri dikkate alınacak

Kazı ve araştırma çalışmaları, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler kapsamında çok kalabalık olmayan ekiplerle maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek.

Kazı evi, laboratuvarlar, çalışma ve yaşam alanları da belirli aralıklarla dezenfekte edilecek.