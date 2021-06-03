Etkinliğin açılışı, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde, Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan "Bizim Yunus" oyunuyla yapıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, temsil öncesinde yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra Devlet Tiyatrolarını yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bugün bizim açımızdan heyecanlı bir gün. Çok iyi bir hazırlık yaptık. Salgın önlemlerini alarak seyircilerimizi ağırlıyoruz. Seyircilerimiz de son derece ilgili ve kurallara dikkat ediyor. İlk haftada oynayacak oyunlarımızın neredeyse tamamı dolu. Bu da mutluluk verici. Çok iyi bir yaz sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Yaz Oyunlarından geriye dönüş yok. Açık Hava Yaz Oyunları artık kalıcı hale geldi. Yaz-kış 12 ay çalışmaya devam edeceğiz."

Açılışı "Bizim Yunus" oyunuyla yaptıklarını belirten Kurt, Yunus Emre'nin "halkın şairi" olduğunu ve bu özelliğiyle sevgi ve hoşgörüyü Anadolu'dan bütün insanlığa yaydığını kaydetti.

Kurt, "Böylesinde değerli bir şairi anmak ve onu insanlarla paylaşmak bizim için en büyük mutluluk." dedi.

Haziran'da 4 oyun

Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları, yarın ve 5 Haziran cumartesi sahnelenecek "Bizim Yunus"un ardından 10, 11 ve 12 Haziran’da "Aşık Veysel"; 17, 18 ve 19 Haziran’da "Eyvah Nadir" ve 24, 25 ve 26 Haziran'da ise "Sonsuzluk Kitabevi" ile devam edecek.