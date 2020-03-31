Halit Akçatepe, 1 Ocak 1938'de Sıtkı ve Leman Akçatepe'nin oğlu olarak Üsküdar'da dünyaya geldi.

5 yaşında oyunculukla tanıştı

"Nasreddin Hoca Düğünde" filmiyle 5 yaşındayken oyunculuğa başlayan Akçatepe, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdiğinde henüz 7 yaşındaydı.

Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu ve Refik Halit Karay Mektebinin ardından Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olan ünlü oyuncunun tiyatro ile tanışıklığı ilk defa lise yıllarında başladı ve Yeşilay'ın Yeşil Sahne'sinde amatör olarak sahneye çıktı.

İlk kez "Sel" piyesiyle tiyatro sahnesine çıktı

Tiyatroda oyunculuğun yanı sıra Edebiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesine devam eden fakat tiyatro için okulu bırakan Akçatepe, profesyonel olarak ilk kez 1960 yılında "Sel" piyesiyle sahneye çıktı.

Akçatepe, 16 ayrı tiyatrodaki 43 piyeste aldığı rollerin yanı sıra filmlerde figüran olarak rol almaya başladı, duygusal komedilerde karakter rollerini canlandırdı, çok sayıda film ve reklam filminde de oynadı.

Şöhret "Ah Nerede Vah Nerede" filmiyle geldi

"Ah Nerede Vah Nerede" filmiyle 1960 yılında şöhreti yakalayan oyuncu, 1970'li yıllarda oynadığı "Üç Arkadaş", "Sev Kardeşim", "Köyden İndim Şehre" ve "Mavi boncuk" gibi filmlerle hafızalarda yer buldu.

Rıfat Ilgaz'ın romanından Umur Bugay tarafından senaryosu uyarlanan 1975 Ertem Eğilmez yapımı "Hababam Sınıfı" sinema filminde "Güdük Necmi" karakterini canlandıran Halit Akçatepe, bu yapımda Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan, Münir Özkul, Muharrem Gürses ve Ayşen Gruda ile birlikte oynadı.

Akçatepe'nin 1963 yılında evlenip 1981 yılında boşandığı Tülin hanımla ilk evliliğinden Itır ve Ebru adlarında iki kız çocuğu oldu.

Rezzan hanımla 1999'da yaptığı ikinci evliliğinden ise Günsu adında bir kızı da dünyaya geldi, 2009'da ayrıldı.

2011 yılında "Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü"

Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne 2011 yılında layık görülen Akçatepe, 2014'te "Karaman'ın Koyunu" adlı filmde Ferdi Akarnur, Sinan Çalışkanoğlu ve Dost Elver ile rol aldı.

Hastalanarak bir süre hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, 79 yaşındayken 31 Mart 2017'de İstanbul'da vefat etti.