Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çiftçinin tarlasında Roma dönemine ait eserler bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Burdur'da bir çiftçinin tarlasında, Roma dönemine ait işlemeli kaya eserler bulundu. Kayaların, M.S 2'nci yüzyıla ait olduğu belirlenirken, tarlanın sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlatıldı.
Burdur merkez Büğdüz köyünde oturan Abdullah Candan, tarlasını sürerken kaya bloklar buldu. Candan, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, tarlayı şeritle çevirerek korumaya aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Tarlada inceleme yapan Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri, kayaların M.S 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu belirledi. Müze Müdürlüğü, tarlanın sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlattı.
Abdullah Candan, "Alt taraftaki tarla da benim. Burayı aynı seviyeye getirmek için çalışırken bu taşlar çıktı. Değerli bir taş olduğunu fark edince jandarmaya bildirdim. Geldiler, koruma altına aldılar. Küp kırıkları ve temel çıkıyor. Durumu yetkililere bildirdim" dedi.
Etiketler: tarla sit alanı Roma dönemi kaya eserler BurdurSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:18
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