Mimari şaheserleri, özellikle sarayları ile bilinen Viyana’da tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs tehlikesi nedeniyle hayat durdu. Her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan özel mekanlar ziyarete kapandı. Ancak o mekanlardan bazıları sanal ortamda ziyaretçi kabul etmeyi sürdürüyor. Tıpkı Belvedere Müzesi gibi…

Belvedere, aslında 1717 yılında inşa edilen bir saray. Saray, görkemli mimarisinin yanında iki özelliği ile öne çıkıyor: Devasa boyutlardaki muhteşem bahçesi ve duvarlarının arkasında barındırdığı sanat koleksiyonu… Öyle ki İmparatoriçe Maria Theresa 1752 yılında sarayı İmparatorluk Resim Galerisi haline dönüştürdü. 1781 yılında ise Belvedere Sarayı dünyanın halka açık ilk müzesi olarak ziyaretçi kabul etmeye başladı.

O günden sonra da sarayın zengin sanat koleksiyonu daha da zenginleşti. Özellikle ünlü ressam Gustav Klimt’in eserlerinden oluşan özel koleksiyon Belvedere’yi cazibe noktası haline getiriyor. Eşsiz bir mimarinin çatısı altında sanat eserlerini görmek isteyenler müzeyi dijital ortamda rahatlıkla gezebiliyor.

Belvedere Müzesi’ndeki eserleri ve sergileri dijital ortamda görebilmek için https://www.belvedere.at/das-museum adresini ziyaret etmek yeterli.