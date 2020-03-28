Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilk "Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "Çekim Sonrası" ile "Ortak Yapım" türündeki 257 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Destekleme Kurulunca yapılan değerlendirme toplantısında, 9 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesine 6 milyon 250 bin lira, 16 uzun metrajlı sinema film yapım projesine 15 milyon 650 bin lira, 4 çekim sonrası projesine 775 bin lira ve 1 ortak yapım projesine de 500 bin lira destek sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen destekler kapsamında ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlandı.

Daha önce Bakanlığın bu desteğini alan Emin Alper, Tolga Karaçelik, Kaan Müjdeci, Ali Özel, Mahmut Fazıl Coşkun, Vuslat Saraçoğlu, yurt içinde ve dışında birçok festivalden ödüller kazandı.

Usta Yönetmenlere Destek

Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazanan dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" isimli yeni projesine 2 milyon lira verildi.

Yine Türk Sinemasını uluslararası alanda başarı ile temsil eden Reha Erdem'in "Neandria", Özcan Alper’in "Karanlık Gece", Gözde Kural’ın "Nacva", Erkan Tahhuşoğlu’nun "Döngü" filmleri de desteklenen filmler arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda uzun metrajlı animasyon filmleri desteklemesi ile vizyona giren yerli animasyon sinema filmi sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Yerli animasyon filmler özellikle 2019'da büyük başarılara imza attı. Türk sinemasının en çok izlenen animasyon filmi olan Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi, çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen Kuklalı Köşk ve Hızlı Ayaklar Bakanlıkça desteklenen animasyonlar oldu.

Desteklenen Ortak Yapım "Kutsal Ruh/Espiritu Sagrado"

Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektöründe olukça önemli hale gelen ortak yapımlar için ilk destekler ise İspanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı "Kutsal Ruh/Espiritu Sagrado" isimli projeye verildi.

Bakanlıktan daha önce destek almamış ve çekimleri tamamlanmış sinema filmlerinin görüntü, ses ve benzeri işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için çekim sonrası türünde de 4 projeye destek verildi.

Bakanlık destekleri için yapılacak yeni başvurular, yıl içerisindeki Destekleme Kurullarında değerlendirilmeye devam edilecek.