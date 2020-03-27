Vincent Van Gogh gerçekliğin ve melankolinin ressamı olarak bilindi. Sessiz sedasız hayata veda ettikten sonra büyük üne kavuştu. Fırçasından çıkan her tablo da birer servet haline dönüştü. Hollandalı büyük ressamın adını taşıyan müze Amsterdam’ın turistler tarafından ziyaret edilmeden geçilmeyen adresleri arasında. Ancak koronavirüs nedeniyle bu günlerde müze ziyareti mümkün değil…

Van Gogh Müzesi 1973’de açıldı. Sanatçının birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı müze aynı zamanda Van Gogh’un yaşadığı döneme de ışık tutuyor. Müzede sanatçının 200’ü aşkın resmi ve yaklaşık 500 çizim taslağı sergileniyor. Ziyaretçiler müzede aynı zamanda Claude Monet, Edouard Manet, Pierre Auguste Renoir, Auguste Rodin ve Eugene Delacroix gibi ustaların eserlerini de görme şansına sahip oluyor.

Van Gogh Müzesini gezmek için https://www.vangoghmuseum.nl/en adresini tıklamanız yeterli.