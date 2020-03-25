Koronavirüs salgını nedeniyle müzeler gibi sergi salonları da geçici olarak kapandı. Uzmanlar tarafından her fırsatta sosyal izolasyonun ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Sanatseverler ise engellere rağmen internet teknolojisini kullanarak aktivitelerden geri kalmıyor. Örneğin sanal ortamda sergi ziyareti yapabiliyorlar. Sanal sergiler, koronavirüs mücadelesi verilen şu günlerde giderek daha çok ilgi görüyor. O sergilerden bazılarını meraklıları için derledik.

Pera Müzesindeki dijital sergiler

İstanbullu sanatseverlerin yakından bildiği Pera Müzesi, birbirinden özel sergileriyle tanınıyor. Bu sergilerin bir kısmı, müzenin internet sayfasında sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Pera Müzesinin internet sitesinde görülebilecek bazı sergiler şöyle:

-Düşlerin Kenti: İstanbul

17. yüzyılın başından 20. yüzyılın başına dek uzanan süreçte Osmanlı’daki gündelik yaşam ve İstanbul manzaraları bu sergiyle anlatılıyor. Türk resmi denilince akla ilk gelen isimlerden Osman Hamdi Bey’in dünyaca ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu da bu serginin bir parçası.

-İmparatorluktan Portreler

Osmanlı İmparatorluğu tarihi içinde yer alan pek çok sultan ve şehzadenin portreleri bu sergi ile meraklılara sunuluyor. İmparatorluktan Portreler sergisinde, hasekiler ya da elçiler gibi Osmanlı tarihinin parçası olan çeşitli karakterlere rastlamak da mümkün.

-Duvarların Dili

Duvarların Dili, bir sokak sanatı olan grafiti örneklerini bir araya getiriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde duvarları sanat eserlerine çeviren sanatçılar, aynı zamanda röportajları ile de ziyaretçilere eşlik ediyor.

Pera Müzesindeki dijital sergilere https://www.peramuzesi.org.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsündeki dijital sergiler:

“Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları”, “Osmanlı Araştırmaları” ve “Bizans Araştırmaları” bölümleriyle dikkat çeken İstanbul Araştırmalaları Enstitüsü aynı zamanda birbirinden özel sergilere de ev sahipliği yapıyor. Bu sergilerden dijital ortamda görülebilen birkaçı şöyle:

-Doğu’nun Merkezine Seyahat

1850 ile 1950 yılları arasındaki 100 yılık süreçte gezginlerin İstanbul izlenimleri, serginin ana temasını oluşturuyor. Pierre de Gigord Koleksiyonu’dan alınan görseller, ziyaretçileri aynı zamanda keyifli bir nostaljik yolculuğa çıkarıyor.

-Uzun Öyküler

Antoine-Ignace Melling ve Montagu B. Dunn’un birbirinden özel İstanbul panoramaları bu sergide... Özellikle eski İstanbul’da gündelik hayatı merak edenler için sergide çok özel görseller yer alıyor.

-Uzak İzlenimler

Luigi Mayer ve eşi Clara Barthold Mayer İstanbul’da yaşadıkları zaman zarfında kenti bol bol tuvallerine yansıttı. 18. yüzyılın İstanbul’unu anlatan resimler aynı zamanda belgesel öğeler de taşıyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün dijital sergilerini ziyaret etmek için https://www.iae.org.tr/ adresine tıklamak yeterli.

Duvarları Olmayan Müzedeki dijital sergiler:

2017’de British Council Türkiye’nin sanat ekibi tarafından açılan bu platformda birbirinden özel sergiler sanatseverlerle buluşuyor. Sadece bir tık mesafede yer alan bazı sergiler şöyle:

-Cadılarla Dans Etmek

Sergide British Council koleksiyonundaki pek çok yabancı sanatçının yanı sıra Türk sanatçıların da resim, baskı, video ve fotoğraf çalışmaları bir araya getiriliyor.

-Varmak Üzere

Sergide British Council koleksiyonundaki sanatçılara ait eserler ile Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna’dan seçilmiş eserler bir arada sunuluyor. Varmak Üzere sergisi fotoğraf, video, performans dokümantasyonu ve resim gibi değişik sanatsal branşları harmanlamasıyla dikkat çekiyor.

Duvarları Olmayan Müzeyi ziyaret etmek için tıklayın: https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/museum-without-walls

