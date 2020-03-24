Dünyanın en önemli ve en büyük müzelerinden Metropolitan Sanat Müzesi parmaklarınızın ucunda... Koronavirüs nedeniyle sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında müzeler kapılarını geçici olarak kapattı. Bunlardan biri de New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi... Ziyaretçilerini artık sadece dijiital ortamda ağırlayan müze, özellikle evde vakit geçirenler için iyi bir seçenek.

İlk kez kapılarını 1872’de açan Metropolitan Sanat Müzesi, aynı zamanda dünyanın en fazla ziyaret edilen müzeleri arasında sayılıyor. Müzede eski Doğu kültürleri ve Mısır kalıntılarından Avrupalı ressamların tablolarına kadar çok sayıda eser yer alıyor. Afrika, Asya, Okyanusya, Bizans, Hint ve İslam sanatından oluşan koleksiyonlar ile dünyanın dört bir yanından getirilen silah ve zırh örnekleri müze envanterinde önemli bir yere sahip.

İki milyonu aşkın eserin yer adığı müzeyi dijital ortamda gezmek için https://www.metmuseum.org adresini tıklamak yeterli.

