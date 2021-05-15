Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den bir eserin kopyası New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde sergilenecek.

Dünya kültür mirası Göbeklitepe’nin D yapısı olarak adlandırılan bölümünde bulunan “P18” numaralı dikilitaşın (stel) kopyası, Birleşmiş Milletler’e resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacak.

[Fotoğraf: DHA]

BM'de sergilenecek ikinci Anadolu eseri

Bu kopya, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde sergilenen ikinci Anadolu eseri olacak.

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde kalıcı olarak sergilenecek eser, Göbeklitepe’nin evrensel bir kültür mirası olma özelliğini göstererek önemli bir tanıtım fırsatı sunacak.

Birleşmiş Milletler de sergilenen ilk eser, Hititler ile Mısır arasında imzalanan Kadeş Barış Antlaşması metninin bakırdan yapılan büyütülmüş kopyasıydı.