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Ghost the Musical İstanbul'da sahnelendi

Hollywood tarihinin en sıra dışı aşk hikayelerinden biri olan Hayalet (Ghost) filminin tiyatroya uyarlandığı "Ghost the Musical", İstanbul'da izleyiciyle buluştu.

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Ghost the Musical İstanbulda sahnelendi

Yönetmenliğini Bob Tomson'ın üstlendiği ve yaklaşık 40 kişinin yer aldığı "Ghost the Musical", Zorlu PSM'de sahnelendi.

Filmle özdeşleşen klasik şarkıların yanı sıra yeni şarkıların da eklendiği gösteride "Sam Wheat" karakterini Niall Sheehy, "Molly Jenson"ı Rebekah Lowings, "Carl"ı Sergio Pasquerillo, "Oda Mae"i ise Jacqui Dubois canlandırıyor.

New Yorklu genç çift Sam ve Molly'nin bir gece Sam'in bıçaklanarak öldürülmesi sonucu başlayan gizemli hikayesini anlatan müzikal, 28 Ekim'e kadar Zorlu PSM'de izlenebilecek.

2 perdelik oyunun ilk gösterimine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zorlu PSM, Ghost the Musical
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